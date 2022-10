Nach Pfeifkonzert: Barca will Legenden rauswerfen

Offiziell darf Pique Barcelona bis 2024 seinen Arbeitgeber nennen, auf das Jahresgehalt von rund 30 Millionen Euro will der Verein jedoch verzichten. Zudem soll sich der 35-Jährige weigern, den Katalanen in puncto Finanzkrise entgegenzukommen. 156 Millionen will Barca insgesamt an Gehältern einsparen, der Innenverteidiger soll auf seinen Lohn beharren, wie die „Sport“ nun schreibt.