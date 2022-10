Budgetgrenze? Red Bull weicht Medien-Fragen aus

„Die Konkurrenz versucht, uns einzubremsen. So funktioniert die Formel 1. Das ist für mich okay. Wir müssen uns nur auf unseren Job konzentrieren“, erklärte Verstappen auf die Causa angesprochen. Die Kostenobergrenze wurde in der Formel 1 zur Saison 2021 eingeführt, um die Rennserie langfristig stabiler zu machen und die Unterschiede zwischen den Teams zu verringern. Ursprünglich waren für 2021 145 Millionen Dollar als Limit angesetzt, wegen der letztlichen Anzahl von 22 Rennen wurde sie noch mal auf 148,6 Millionen US-Dollar hochgesetzt.