SKN St. Pölten bei CL-Debüt in Wolfsburg gefordert

In der kommenden Woche steigt am Mittwoch (18.45 Uhr) das erste Heimspiel gegen die AS Roma. Die Italienerinnen mit ÖFB-Teamspielerin Carina Wenninger gelten als zu schlagendes Team, will St. Pölten Platz 2 in Angriff nehmen. Mit Slavia Prag scheint man zumindest auf Augenhöhe. „Für uns ist gegen Roma und Slavia etwas möglich. Wir können aufsteigen, aber auch Vierter werden“, meinte Brancao. In Wolfsburg wird am Donnerstag im 5000 Besucher fassenden AOK Stadion gespielt. In der Volkswagen Arena (30.000 Plätze), wo normalerweise die Männer des VfL agieren, will der Verein frühestens im Viertelfinale antreten.