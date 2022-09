St. Pöltens Damen mischen unter Top 16 Europas mit

Die 34-jährige Zver war zweimal mit Schüssen erfolgreich und hatte aus der Distanz auch schon den 1:0-Erfolg in Finnland fixiert. „Sie ist eine Unterschiedsspielerin, wenn es auf was ankommt, hat sie einen eigenen Instinkt“, lobte Schmaus die seit mehr als sechs Jahren in St. Pölten kickende Offensivstütze. Die Slowenin ist seit Jahren das Aushängeschild des Clubs. „Eine Zver wirst du nicht ersetzen können, aber es ist nicht so, dass wir schon alle Spiele verloren haben, wenn sie einmal nicht dabei sein sollte. Wir haben, was die Qualität betrifft, einen breiten Kader“, verlautete St. Pöltens Clubchef.