Prügelvorwürfe in Hietzinger Privatkindergarten

Stellen sich die Vorwürfe als wahr heraus, wäre es nicht der erste Kindergartenskandal, der in diesem Jahr aufgeflogen ist. In Penzing soll, wie berichtet, ein Pädagoge einer städtischen Einrichtung mehrere Kinder sexuell belästigt haben. Auch in Liesing gab es ähnliche Vorwürfe. Die Justiz ermittelt in mehreren Fällen und gegen unterschiedliche mutmaßliche Täter.