Amber Heard: So will sie gegen Depp zurückschlagen

Ihr Artikel über sexuelle Gewalt, der 2018 gedruckt wurde, nannte den Schauspieler nicht namentlich als Missbraucher, aber er sagte, es sei diffamierend für seinen Charakter. Johnny schuldet Amber 2 Millionen Dollar als Ergebnis ihres sechswöchigen Verleumdungsprozesses, von dem sie in ihrer Berufung sagt, dass es an „klaren und überzeugenden Beweisen“ mangele, die zeigen, dass sie aus Bosheit handelte, was in Verleumdungsfällen bewiesen werden muss.