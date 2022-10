Glück im Unglück! ÖSV-Dame nicht „in der Hölle“

„Ich bin froh, dass es so glimpflich ausgegangen ist und ich muss jetzt von Tag zu Tag schauen. Um in Sölden konkurrenzfähig zu sein, muss ich natürlich fit und zu 100 Prozent bereit sein. Wie sich das Knie entwickelt, wird sich in den nächsten Tagen zeigen,“ so die Tuxerin in der Mitteilung des ÖSV.