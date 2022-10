Bitten des Bundes stießen in Tirol auf taube Ohren

Nach Wochen, in denen sich eine starke Migrationsbewegung abgezeichnet hat, tagte am Montag im Landhaus in Innsbruck der Einsatzstab der „Taskforce“ Migration. „Das Land Tirol ist bereits Ende vergangener Woche proaktiv an den verantwortlichen Bund herangetreten, mit dem Ziel, mögliche Alternativen zu Zeltaufbauten als Unterbringungsmöglichkeiten aufzuzeigen“, hieß es dazu von offizieller Seite. Das ist aber offenbar nur eine Seite der Medaille.