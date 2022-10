Mann von Stahlseil getötet: Familie verklagt Heer

Kläger: Gutachten falsch

Doch diese Theorie wurde von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt im Vorjahr, wie berichtet, verworfen. Das wollen aber weder die Goldeck-Bergbahnen noch die Familie des Opfers hinnehmen. Sie gehen davon aus, dass das Gutachten falsch sei - unter anderem wird in diesem ja ein Überflug auch deswegen ausgeschlossen, weil sich Zeugen bei Distanzen am Himmel oft irren würden und die Herkules am Radar von Villach erfasst worden war, nicht am Goldeck.