David Alaba „unfassbar heiß“ auf den Clasico

Wie gut hast du dich mittlerweile in Madrid eingelebt? Hast du mittlerweile auch schon eine Institution wie die Hillsong Church in München gefunden? Gibt es auch schon ein Lieblingscafe wie das Man versus Machine in München?

Sehr, sehr gut. Meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl. Die Stadt ist wunderschön und es gibt viele schöne Spots. Die Hillsong Church ist auch hier in Madrid vertreten. Ich versuche, so oft wie möglich dort vorbeizuschauen.