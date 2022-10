Dominic Thiem gegen Andrej Rublew ab 14 Uhr LIVE

Im Viertelfinale hatte der 29-Jährige den an Nummer 4 gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo mit 6:4, 6:3 besiegt - was ihm die Chance einbrachte, heute um den Einzug in sein 1. Finale seit fast zwei Jahren kämpfen zu dürfen. „Ich werde mich steigern müssen, wenn ich gegen Rublew, wieder einmal gegen einen Top-Ten-Spieler, gegen einen der besten Spieler auf der Welt zur Zeit, spiele“, weiß Thiem.