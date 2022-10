Die Glemmtaler verschieben ihr Mega-Projekt

Das Projekt sei in „weitere Ferne als noch vor drei Jahren gerückt“, sagt Isabella Dschulnigg-Geissler, Geschäftsführerin der Saalbacher Bergbahnen. „Uns ist ein bisserl das Geld ausgegangen. Die vergangenen drei Jahre waren sehr herausfordernd“, sagt die Seilbahnerin. Stichwort: Corona-Winter und die unzähligen Lockdowns. Man habe sich in der Zeit darauf fokussiert, die Unternehmen für die Zukunft zu sichern und die Mitarbeiter halten zu können. Noch sei daher unklar, wann das Millionen-Projekt umgesetzt werden kann – in den kommenden zwei, drei Jahren sei der Bau „nicht denkmöglich“, sagt Dschulnigg-Geissler. „Das wäre die größte und längste Bahn, die in der Region gebaut wird“, berichtet die Seilbahnerin.