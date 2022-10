Victoria Beckham hat David-Tattoo entfernen lassen

Nicht mehr stilvoll genug

Der Grund sei lediglich, dass ihr das Tattoo nicht mehr stilvoll genug ist. Victoria sagte der „Today‘-Show“ am Donnerstag: „Ich hatte diese Tattoos vor langer, langer Zeit und sie waren einfach nicht besonders elegant. Meine waren nur ein bisschen dick und sie bluteten ein bisschen und sie waren einfach nicht so hübsch. Sie sahen einfach nicht so nett aus. Es bedeutet nicht mehr als das.“