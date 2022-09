David Beckham spricht im Familienstreit Machtwort

„So etwas machen wir in dieser Familie nicht!“

Wie die „Daily Mail“ nun berichtete, war Victoria Beckham so wütend über dieses Interview, dass sich nun sogar David Beckham in den Streit eingeschalten und seinem Sohn nach dem Interview gehörig die Leviten gelesen habe. „So etwas machen wir in dieser Familie nicht und du weißt das“, soll der Ex-Kicker sich seinen Sohn zur Brust genommen haben - und weiter: „Was als nächstes passiert, liegt an dir. Wir haben genug von dem Drama.“