Betrüger entlockten Ehepaar über 100.000 Euro

Der Traum vom einfachen Weg zum großen Geld endete für ein Ehepaar in St. Gallen (Bezirk Liezen) in einem finanziellen Desaster. Laut Polizei tätigten die 58-Jährigen im Internet über sogenannte Trading-Plattformen verschiedene Geldinvestitionen. Im Glauben in ein lukratives Geschäft zu investieren, überwiesen sie mehrfach Geldbeträge auf niederländische, schweizerische sowie belgische Konten.