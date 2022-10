Diese 10 Fußball-Clubs kämpfen jetzt um den Sieg

Fußballer und Promis treten in Duos an

In mehreren Runden treten die Teams in Duos aus Fußballer und Promis gegeneinander an. Und zwar in Spielen, die nicht nur Köpfchen, Händchen oder Strategie fordern, sondern die Kandidaten auch ordentlich ins Schwitzen bringen. Jene zwei Teams, die die Konkurrenz geschickt ausgespielt und am Ende die meisten Punkte gesammelt haben, pokern im finalen Heads-Up um den Sieg. Durch den Showabend führt das charmante Moderatoren-Duo Dori Bauer und Alex Kratki, bekannt aus „Ninja Warrior Austria“ und „Café Puls“.