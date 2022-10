Shitstorm für F1-TV-Experten: Entlassung gefordert

Der französische Formel-1-Fahrer Pierre Gasly ist beim Großen Preis von Japan nur knapp einer Katastrophe entgangen. Der Alpha-Tauri-Pilot raste am Sonntag in Suzuka bei regnerischen Bedingungen und bei schlechter Sicht an einem Bergungsfahrzeug vorbei, das während der Safety-Car-Phase zu früh auf die Strecke gefahren war. „Wenn ich das Auto verloren hätte, würde ich nicht hier stehen“, war Gasly nach dem Rennen verärgert. „Ich hatte extrem viel Angst.“