„Budgetgate“: Lewis Hamilton hatte eine Vorahnung

„Wäre so wichtig“

Verstappen und dessen Teamkollege Sergio Perez hingegen hätten ständig neue Updates bekommen, weshalb Hamiltons Hoffnung auf die WM-Krone schrumpfte. „Es wäre so wichtig für das Entwicklungsrennen gewesen, wenn wir eine weitere halbe Million hätten ausgeben können. Dann wären wir in einer anderen Position gewesen und hätten einfach einen anderen Unterboden bringen können, was wir leicht hätten tun können.“ In Abu Dhabi hatte sich der siebenfache Weltmeister dem Niederländer in der letzten Runde der Saison geschlagen geben müssen, Hamilton verpasste seinen achten Triumph, Verstappen krönte sich erstmals zum Champion.