Fortan neue Regeln bei Kopfverletzungen in der NFL

Die National Football League passt ihr sogenanntes „Concussion Protocol“ in Reaktion auf die Verletzung von Quarterback Tua Tagovailoa von den Miami Dolphins an. Es würden nun auch Probleme mit dem Gleichgewicht, der Koordination oder auch beim Sprechen dazu führen, dass ein Spieler nicht wieder aufs Feld zurückkehren darf, sondern das Protokoll durchlaufen muss. Das gaben die Liga und die Spielerorganisation in einem Statement am Samstag (Ortszeit) bekannt.