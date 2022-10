Rad-Star: „Gelitten“ bei neuem Stunden-Weltrekord

Eine 60.000 Euro teure Rennmaschine, ein passgenauer aerodynamischer Rennanzug und ein auf 28 Grad erhitztes Velodrome: Filippo Ganna hatte bei seinem schier unglaublichen Stunden-Weltrekord nichts dem Zufall überlassen. Am Ende wurden beim zweimaligen Zeitfahr-Weltmeister am Samstagabend 56,792 Kilometer in Grenchen in der Schweiz gemessen, womit er die alte Bestmarke des Briten Dan Bigham (55,548) quasi pulverisierte.