Fußball-Star hört auf: „Keine Sch**** fressen“

Später spielte er in Italien für Napoli und Juventus, mit den Turinern holte er ebenfalls drei Meistertitel. 2020 wechselte er nach Miami. Für Argentiniens Nationalmannschaft bestritt Higuain 75 Spiele und erzielte 31 Tore. Er war bei drei Weltmeisterschaften dabei. Bei der WM 2014 in Brasilien vergab der Angreifer im verlorenen Finale gegen Deutschland eine gute Torchance. Dafür wurde er in seiner Heimat hart kritisiert.