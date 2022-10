„Ehe-Vertrag“ sichert die Rechte der Milchbauern

Landwirte dürfen Milch auch selbst ab Hof verkaufen

Interessant: Für die Milch-Ehe zwischen den Gmundnern und Jäger gibt‘s so etwas wie einen Ehe-Vertrag, der die Rechte der Milch liefernden Bauern sichert - die Auflagen der Bundeswettbewerbsbehörde. Was steht da zum Beispiel drin? Etwa, dass die Milchlieferanten ein vorrangiges Lieferrecht erhalten - was bedeutet, dass die Molkereien verpflichtet sind, die gesamten Milchliefernehmen abzunehmen. Außerdem ist den Landwirten weiterhin erlaubt, ihre Milch im Ab-Hof-Verkauf und im Direktvertrieb an Hotels, Tourismus- und Gastgewerbe-Betrieben, sowie Restaurants zu verkaufen.