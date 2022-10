Wenn das Baby gleich nach der Geburt stirbt

Wichtige Stunden als Familie

In dieser sensiblen Zeit werden gemeinsame Momente und Erinnerungen, wie Fotos von einem “Sternenkindfotografen“, Hautkontakt und Verabschiedung in professioneller Begleitung ermöglicht. „Diese Zeit ist ein wichtiger Part für die Betroffenen. Geschwisterkinder sollten von dem Trauerprozess übrigens nie ausgeschlossen und ihnen so die Chance zur Verarbeitung genommen werden. Sie gehen mit dem Verlust oft viel natürlicher um als Erwachsene“, erklärt die Expertin.