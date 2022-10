Attacke auf Coach: Arnautovic verhindert Rauferei

Nach der 0:3-Niederlage gegen Juventus Turin am Sonntag liegen beim FC Bologna, dem Klub der ÖFB-Spieler Marko Arnautovic und Stefan Posch, die Nerven blank. Eine Delegation von Bologna-Fans drang am Donnerstagnachmittag ins Trainingslager des Vereins in Bologna ein und beschimpfte den neuen Coach Thiago Motta. Marko Arnautovic schritt ein.