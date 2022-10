„Würde es besonders machen, wenn es hier klappt“

Frustriert nach einem nur siebenten Platz in Singapur hat Max Verstappen am Sonntag nun die zweite Chance, sich vorzeitig erneut zum Formel-1-Weltmeister zu machen. Doch für den 25-jährigen Niederländer ist der vorzeitige Gewinn seines zweiten WM-Titels in Suzuka keine Selbstverständlichkeit. „Wir brauchen ein perfektes Wochenende“, sagte der Red-Bull-Star am Donnerstag in Japan.