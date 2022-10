Fehlen der Steiermark mehr Medikamente als sonst?

„Wegschicken mussten wir noch niemanden", berichtet Matthias Schöggl aus Niklasdorf. Es gehört aber derzeit zum Alltag des Apothekers, ein gleichwertiges Ersatz-Präparat anstatt des vom Arzt verschriebenen Medikaments für seine Kunden zu finden. Denn so manches Arzneimittel fehlt momentan in seinen Regalen sowie in denen seiner steirischen Berufskollegen.