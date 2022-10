Ukraine bewirbt sich als WM-Ausrichtungsort 2030

„Kandidatur stärkt Beziehungen“

Vor mehr als sieben Monaten sind russische Truppen in der größten Militärinvasion in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg in die Ukraine einmarschiert. Zehntausende Menschen wurden in dem Konflikt getötet, Millionen sind geflohen. In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung teilte der spanische Verband mit: „Die Kandidatur stärkt die Beziehungen zu Europa, indem sie Hoffnung weckt und dem ukrainischen Volk (...) Wiederaufbauwerkzeuge zur Verfügung stellt.“