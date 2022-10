Ein Steirer in der neuen Rolle als Cheftrainer

„Es läuft gut. Wir haben den ersten Sieg in Rijeka nach fünf Jahren gefeiert, erstmals seit vier Jahren in Gorica gewonnen. Anfangs wurde mir nicht viel zugetraut, aber nun ist die Stimmung - auch in den Medien - sehr positiv.“ Nur Dinamo Zagreb performte im gleichen Zeitraum besser. Für Poms ging mit der Bestellung zum Cheftrainer ein Herzenswunsch in Erfüllung. „Das war mein Traum. Das wusste auch Nenad. Aber ich weiß auch, dass ich liefern muss. Sonst ist es schnell wieder vorbei“, weiß der 47-Jährige.