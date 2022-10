Georgieva gibt Pflichtspieldebüt im PSG-Dress

ÖFB-Teamkapitänin Carina Wenninger reist zusätzlich mit einem Sieg im Gepäck am Montag nach Schottland, sie spielte als Abwehrchefin beim 5:0 von AS Roma gegen Parma durch. Auch über die volle Distanz im Einsatz war Sarah Zadrazil beim 4:0 von Bayern München beim MSV Duisburg. Die Mittelfeldspielerin bereitete den ersten Treffer in der siebenten Minute vor. Die Münchnerinnen sind weiter als einziges Ligateam ohne Gegentor.