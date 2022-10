Grazer schlug mit Barhocker auf Polizeiauto ein

Bezirk Geidorf in Graz, kurz vor Mitternacht am Samstag: Vor der Polizeiinspektion Riesplatz schlägt ein junger Mann mit einem Barhocker auf einen Polizeiwagen ein und geht dann davon; Zeugen beobachten ihn dabei. Sofort nimmt eine Streife die Verfolgung des Vandalen auf, schon in der Nähe des Tatorts stellen sie den Mann und nehmen ihn fest.