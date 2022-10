150 Jahre in 3 Monaten? Messi schwer in der Kritik

Messi, der Umweltsünder? Die „L‘Equipe“ will in Erfahrung gebracht haben, dass der Zauberdribbler in Diensten von PSG in den vergangenen drei Sommermonaten ganze 52 Trips mit seinem 12-Millionen-Luxus-Jet absolviert hat. Dabei dürfte er der Berechnung zufolge 1502 Tonnen an CO2 in die Welt geblasen haben. Um diesen Wert zu erreichen, bräuchte ein Durchschnittsfranzose fast zwei ganze Leben.