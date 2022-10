Energiepreise enorm: Heizen Sie schon weniger?

Die Verbraucherpreise ziehen weiter kräftig an. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria dürfte die Inflationsrate im September auf 10,5 Prozent geklettert sein. Die Heizkosten werden in den nächsten Wochen die Österreicher sprichwörtlich überrollen, aber auch die Stromkosten steigen enorm an, der erste Oberösterreicher muss bereits das 15-fache pro kWh blechen. Wie sehr betreffen Sie die kommenden hohen Energiepreise? Heizen Sie schon weniger? Wir sind auf Ihren Kommentar dazu sehr gespannt!