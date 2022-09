Moderne Wohnungen

So einzigartig wie die Architektur des Gebäudes, so einzigartig ist das Wohnambiente im Inneren. Ein gelungener Mix aus Sichtbeton, massiven Holzbalken und Echtholzparkett verleihen den Räumlichkeiten eine moderne und dennoch gemütliche Atmosphäre. Die großen, bodentiefen Fensterflächen in der offenen Wohnküche erlauben einen Blick ins Grüne, den eigenen Garten und sorgen für viel Licht, genauso die Oberlichte in der Decke.