Was lief da mit dem deutschen Teamchef Nagelsmann?

Offiziell will René Benko im Signa-Konzern seit dem Jahr 2013 keine operative Führungsrolle mehr ausgeübt haben. Tatsächlich war der umtriebige Finanzjongleur in dem undurchsichtigen Dickicht aus mehr als 1000 Gesellschaften bis kurz vor dem Zusammenbruch Ende 2023 so etwas wie der faktische Machthaber – so sieht es jedenfalls nicht nur die Staatsanwaltschaft. Auch ohne offiziellen Eintrag in das Firmenbuch kontrollierte der Tiroler sein Firmenkonglomerat oft bis ins kleinste Detail: Als Mikromanager kümmerte er sich sogar um die Tischordnung eines Sommerfestes in der Villa Ansaldi am Gardasee.