Geständnis abgelegt: Mord wegen Preis für Sex

Nach dem Mord an einer 23-jährigen rumänischen Escort-Dame in Ternberg ist alles geklärt. Bei den Preisverhandlungen waren Alexander M., der das Callgirl im Internet für Samstagabend gebucht hatte, und Ana Maria D. in der Wohnung in Streit geraten, gestand der 34-Jährige am Dienstag. „Bei der Festnahme wurde bei dem Mann kein Geld gefunden“, sagt Andreas Pechatscheck, Staatsanwaltschaft Steyr.