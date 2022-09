Amazon kündigt neues Shopping-Event im Oktober an

Das zweitägige Shopping-Event startet am 11. Oktober um 00:00 Uhr morgens und läuft bis zum 12. Oktober um 23:59 Uhr in 15 Ländern gleichzeitig, darunter auch Österreich, und soll Prime-Mitgliedern einen „frühzeitigen Zugang zu Tausenden exklusiven Deals von Top-Marken“ ermöglichen, so Amazon in einer Mitteilung.