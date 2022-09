Schwangere führte Drogen-Netzwerk in Leibnitz an

Drogen im Wert von rund zwei Millionen Euro. So viel soll ein Pärchen aus Leibnitz (26 und 29) in der Steiermark in Umlauf gebracht haben. Am Montag wurden die Ergebnisse der Ermittlungen der Kriminaldienstgruppe Leibnitz und der Staatsanwaltschaft Graz gegen die beiden präsentiert.