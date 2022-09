Fitness-Videos mit Sport-Assen auf „Krone“ Plus

„Man kann viele Schmerzen leicht in den Griff bekommen. Oft ist es gar keine schlimme Diagnose“, so Dr. Richard Kellner. Der Orthopäde und Unfallchirurg erklärt in den Videos, was wann zu tun ist. Und den prominenten Sport-Assen hat’s geholfen. „Da ist noch einiges zu tun im höheren Alter“, nickte Morgenstern. „Aber jetzt weiß ich, welche Übungen helfen. Auch wenn die Bewegung manchmal zu kurz kommt. Es ist noch nicht Hopfen und Malz verloren“, scherzte Stöger. Der wohl seine Rückkehr in die Rangnick-Elf in Betracht zieht.