Nach Kritik: Polaschek will Vorschläge einarbeiten

Bildungsexperte über die „Geburtsfehler“

Bildungsexperte Andreas Salcher sieht ein generelles Problem: „Der Geburtsfehler der sogenannten ,neuen Lehrpläne‘ war die politische Vorgabe, dass an der Zersplitterung des Unterrichts in bis zu 21 Gegenstände nicht gerüttelt werden durfte.“ Auch wenn Vermittlung klassischer Bildungsfächer wichtig bleibt, geht es um das Wie. In Österreich pflege man laut Salcher ein Vorgehen wie schon seit 80 Jahren.