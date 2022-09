37-Jähriger forderte 150.000 € von seinen Eltern

„Widerwärtige Monster ihr, im Gefängnis sollt ihr verrotten! Ich werde euch vernichten!“ – Diese Textnachricht hat ein gebürtiger Kärntner, der nun in Graz wohnt, am Heiligen Abend des Vorjahres an seine Eltern geschickt. Vorausgegangen war seine Forderung nach 150.000 Euro, verbunden mit der Drohung, Anzeige wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen zu erstatten. Am Dienstag stand der 37-Jährige in Graz wegen versuchter schwerer Nötigung und gefährlicher Drohung vor Gericht.