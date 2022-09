Ein genussvoller Roadtrip durch Österreich

Was für ein Erlebnis!

Heiligenblut (Kärnten) ist einer dieser Orte, in denen wir unbedingt halten müssen, die Abendsonne legt sich über die Kirche und die Berge dahinter – Idylle pur mit einem Wort. Ich bin ja eigentlich kein Auto-Freak – ich benutze es an sich nur, um von A nach B zu kommen, und bin aus Mangel an öffentlichen Verkehrsmitteln in meinem Alltag darauf angewiesen – aber ich muss an dieser Stelle zugeben, dass dieser E-Porsche wirklich begeistern kann. Ich vermisse weder das Motorengeräusch, das Sportwagenfahrer lieben, noch finde ich es unbequem, im Gegenteil, ich bin überzeugt! Restlos, allerdings gibt es einen (kleinen, aber entscheidenden) Haken – Sie werden es sicher erraten, es ist tatsächlich der Preis – es muss also ein Traum bleiben! Aber es ist durchaus ein Erlebnis, das sich in den Erinnerungen speichert – genauso wie es unvergessen ist, dass ich vor elf Jahren mit einem Haflinger auf einem alten Säumerpfad den Alpenhauptkamm beim Hochtor überquert habe. Was für ein Unterschied, 1 PS zu 761