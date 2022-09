Auto stürzte in Baugrube: Lenker musste ins Spital

Auf der A9 zwischen dem Schartnerkogeltunnel und der Abfahrt Übelbach kam es am Montagnachmittag zu dem Unfall. Ein Pkw war aus derzeit ungeklärter Ursache in den Baustellenbereich gefahren und nach dem Sturz in eine dort befindliche Baugrube frontal gegen ein betoniertes Brückenteil geprallt.