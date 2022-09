Die fünfte Jahreszeit in Niederösterreich

Tradition seit 1996

Schritt für Schritt durch romantische Kellergassen oder zwischen goldgefärbten Weinreben unterwegs sein, auf Top-Radrouten oder Themenradwegen... in den acht Weinbaugebieten Niederösterreichs steht bis November der Genuss wieder im Mittelpunkt. Seit 1996 wird traditionell die fünfte Jahreszeit - der Weinherbst - gefeiert. Aufgedeckt und eingeschenkt wird in Vinotheken und in Restaurants, auf Marktplätzen, in Weinkellern und in Weingärten.