ÖBB: Keine Gnade für Zuggäste mit falschem Ticket

Wer schon einmal bei einem Automaten ein ÖBB-Ticket gekauft hat, weiß, dies ist ob der vielen Varianten nicht ganz einfach. Und ein besetzter Schalter ist selten in der Nähe. Zwei Wienerinnen und ein Ehepaar aus der Steiermark wurden für ihre falschen Karten wie Schwarzfahrer bestraft. „Die Zugbegleiterin war so unfreundlich und wir schämten uns so sehr. Unsere Entschuldigung hat aber letztlich nichts geholfen“, schildert eine Betroffene.