Österreich „verfilzt“: Tennis-Boom ungebrochen!

Die US Open sind geschlagen, die Filzkugeln fliegen weiter: Während Dominic Thiem Challenger-Turniere spielt, wartet auf unser Davis-Cup-Team ab Freitag in Tulln Pakistan. Auch sonst gibt‘s allerorts Duelle am Netz, der Tennis-Boom ist seit Corona ungebrochen - und zeigt auch dem größten Verein Grenzen auf.