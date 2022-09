Austria-Gegner Posen verspielt Sieg in Minute 98

Der Ausgleich für Stettin fiel erst in der 98. Minute aus einem Foulelfmeter. Bei Stettin spielte der Vorarlberger Benedikt Zech in der Innenverteidigung, der Ex-Austrianer Alexander Gorgon fehlt schon länger verletzt. Der regierende Meister Posen liegt in der Tabelle nach acht Spielen nur auf Rang zehn, Stettin in den Top drei.