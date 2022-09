Gruber: Erst Traumtor, dann bittere Tränen im TV

Gruber nach dem Spiel live auf „Sky“: „Ich bin am Boden zerstört, weil ich weiß, wie sich das anfühlt.“ Beim Austrianer bricht die Stimme, ihm schießen die Tränen in die Augen. „Zwei Kreuzbandrisse für so einen jungen Spieler, das ist extrem schwer. Ich kann ihm nur alles Gute wünschen. Ich werde ihm beistehen. Vielleicht zeigt sich ja morgen, dass es nicht ganz so schlimm ist.“