Putin gratuliert Charles III. zur Thronbesteigung

Moskau hatte bereits am Freitag klargestellt, dass eine Teilnahme seitens der russischen Regierung am Begräbnis der verstorbenen Königin Elizabeth II. „nicht in Betracht“ käme. „Die Option wird nicht erwogen“, teilte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow mit. Putins Sprecher lobte zwar die „Weisheit“ und weltweite „Autorität“ der Queen als „Qualitäten, die auf der internationalen Bühne heute selten“ seien. Er sei aber auch der Ansicht, dass die verstorbene britische Königin keinen „besonderen Platz in den Herzen der Russen“ einnehme.