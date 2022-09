Irres Kämpferherz: Sieg trotz Wadenbein-Bruch!

Klar, verlieren war praktisch verboten. „Zumindest wäre es ein Schritt zurück gewesen. Jetzt bin ich ein, zwei Kämpfe vom großen Ziel entfernt!“ Und das ist der MMA-Olymp, der weltgrößte Verband UFC. Aleks Rakic schaffte das schon, bald will Aberger nachziehen. Der ausgebildete Fitnessbetreuer schuftet dafür seit acht Jahren, ordnet dem Traum alles unter, trainiert bis zu dreimal täglich. Machbar, weil Sponsoren und Gönner ebenso an ihn glauben wie Gerhard Ettl, Betreiber des Champions Gym in Graz . „Ich wohne direkt darüber, das vereinfacht vieles“, grinst Aberger.