Yusuf Demir: Mit „Gala“ Multimillionär

Ob Demir fremdbestimmt unterwegs sei, vom Management und seinem Vater dirigiert werde? „Das will ich nicht beantworten“, meinte Barisic vielsagend. Zuletzt hatte Demir elf von 16 Pflichtspielen verpasst, immer wieder über Blessuren geklagt. Trainer Feldhofer: „Wir haben in den letzten Monaten viel Geduld gezeigt, viel in ihn investiert.“ Am Ende steht nun Demirs Abschied.